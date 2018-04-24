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Армянский прорыв: за что поплатился Саргсян?

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Виктория Григоренко

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян ожидает внеочередных парламентских выборов в стране. Прежнее правительство Сержа Саргсяна под давлением митингов ушла в отставку, сообщает News.am.

"Если президент и республиканцы надеются удерживать власть с помощью теневого правительства, я призываю всех, прежде всего забыть эту идею. Люди победили, и эта победа должна быть признана без каких-либо условий", - сказал Пашинян сторонникам отставки Саргсяна.

Оппозиционный лидер в дальнейшем надеется на мирную передачу власти. Сейчас, по его словам, в стране должна быть создана Национальная ассамблея. Ее задачей станет выдвижение кандидатуры нового премьера.

"Это должно произойти через неделю", - сказал он армянским СМИ.

Массовые протесты в столицы Армении вспыхнули в минувшее воскресение. Поводом для них стал попытка действующего президента республики Саргсяна, десять лет занимавшего поста главы государства, стать премьером. До этого им была проведена конституционная реформа, после которой Армения перешла к парламентской форме правления.

Подобная "рокировка" вызвала недовольство общественности, оппозиции, а затем и силовиков. Митинги распространились по всей стране. В итоге премьер вынужден был подать в отставку.

Несмотря на то, что в Армении произошла бескровная революция, информация об акциях протестах и их причинах до последнего момента поступала противоречивая. Прояснилась она лишь после отставки правительства и парламента.

URL: https://www.vb.kg/370430
Теги:
революция, Армения
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Комментарии
beknazir alibekov
24.04.2018, 10:59
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Как мило ВБ умолчала, что Саргсян развёл в Армении клановость, когда бизнес и политику контролировали его родные братья - Александр и Левон.

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beknazir alibekov
24.04.2018, 11:00
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Александр Саргсян - депутат парламента Армении, Левон - посол. 

Другой брат президента – Левон Саргсян, являющийся завкафедрой на теологическом факультете Ереванского госуниверситета, контролирует сферу элитного строительства. Известен своими мошенническими схемами по привлечению зарубежных инвесторов в Армению, которые вкладывают свои деньги в строительство домов под гарантии брата президента, а после остаются ни с чем. В настоящее время в судах Армении рассматриваются пять исков, поданных со стороны обманутых инвесторов, однако, понятно, что на справедливое рассмотрение дел рассчитывать не приходится.

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beknazir alibekov
24.04.2018, 11:00
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Определенную роль в отмывании награбленных денег правящей семьи играет зять Сержа Саргсяна Микаэл Минасян, известный как Мишик. Примерно три года назад он был назначен послом Армении в Ватикане с целью обеспечить размещение денег семьи в европейских банках. Помогает ему в реализации этой ответственной задачи посол Армении в Великобритании Армен Саргсян.Помимо всего прочего, Мишик контролирует примерно 80% индустрии СМИ в Армении, среди которых медиа группа “Panarmenian”, Armenia TV, Hay TV, ATV, онлайн-издания tert.am, news.am, blognews.am, asekose.am и другие. Кроме того, с его именем связываются сеть кофеен «Jazvee», табачное производство и др.

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beknazir alibekov
24.04.2018, 11:01
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Одним из главных действующих лиц криминальной Армении сегодня является никто иной как брат президента страны Сержа Саргсяна – Александр Саргсян. В Армении и за ее пределами известен по прозвищу «Сашик 50%». Это прозвище прикрепилось к нему не случайно – все знают, что Сашик своего не упустит, и что в любой ситуации он исходит из собственного тарифа в 50%. Скажем, понравился ему какой-нибудь ресторан в Ереване или где-либо еще, и захотелось ему прибрать его к рукам. Тут же к владельцу ресторана посылают гонца с предложением, от которого невозможно отказаться. Поскольку Сашик много не берет, всего лишь 50%, то, как правило, ресторатор дает свое согласие, и передает половину собственного бизнеса в лапы неофициального хозяина страны. Похождения Сашика-«пазика» достали армянВ сегодняшней Армении нет ни одной мало-мальски привлекательной сферы бизнеса, куда бы Сашик не сунул свой нос. И горе тем, кто откажется от предложения одиозного братца президента. Сколько людей пострадали из-за своей неуступчивости – кто-то подвергся жестокому избиению, кто-то вынужден был бежать из страны, кого-то, как в случае с владельцем ереванского ресторана «Ванадур» Ардоном Хандяном недолго думая убили, чтобы другим неповадно было отказывать Сашику.Не забывает Сашик о легализации своих преступных доходов, которые конечно же предпочитает вывозить из страны, покупая за рубежом дома, рестораны, гостиницы, ночные клубы, компании. Так, по некоторым сведениям, только в США Сашик вывел около 200 млн долларов. В частности, в 2005 году он приобрел за 2,8 млн долларов особняк в городе Тарзана штата Калифорния, стоимость которого в настоящее время оценивается в 3,5 млн долларов.

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