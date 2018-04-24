Армянский прорыв: за что поплатился Саргсян?

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян ожидает внеочередных парламентских выборов в стране. Прежнее правительство Сержа Саргсяна под давлением митингов ушла в отставку, сообщает News.am.

"Если президент и республиканцы надеются удерживать власть с помощью теневого правительства, я призываю всех, прежде всего забыть эту идею. Люди победили, и эта победа должна быть признана без каких-либо условий", - сказал Пашинян сторонникам отставки Саргсяна.

Оппозиционный лидер в дальнейшем надеется на мирную передачу власти. Сейчас, по его словам, в стране должна быть создана Национальная ассамблея. Ее задачей станет выдвижение кандидатуры нового премьера.

"Это должно произойти через неделю", - сказал он армянским СМИ.

Массовые протесты в столицы Армении вспыхнули в минувшее воскресение. Поводом для них стал попытка действующего президента республики Саргсяна, десять лет занимавшего поста главы государства, стать премьером. До этого им была проведена конституционная реформа, после которой Армения перешла к парламентской форме правления.

Подобная "рокировка" вызвала недовольство общественности, оппозиции, а затем и силовиков. Митинги распространились по всей стране. В итоге премьер вынужден был подать в отставку.

Несмотря на то, что в Армении произошла бескровная революция, информация об акциях протестах и их причинах до последнего момента поступала противоречивая. Прояснилась она лишь после отставки правительства и парламента.