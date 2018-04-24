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Что? Где? Когда? Для горожан подготовили афишу событий на День Бишкека

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ВБ

Мэрия Бишкека совместно с 2ГИС подготовили еще один специальный проект "День города 2018".

Афиша поможет жителям и гостям столицы сориентироваться в праздничных мероприятиях Бишкека.

Подборка доступна на 2gis.kg и в мобильном приложении - там собраны места, где будут проходить праздничные мероприятия, а также афиша различных фестивалей и концертов.

Афиша даст возможность заранее узнать время и место проведения главных праздничных мероприятий, а составить маршрут прогулок поможет информация о местах проведения народных гуляний.

Центральная площадь "Ала-Тоо" станет главным местом празднования 140-летнего юбилея столицы. 29 апреля с 19:00 до 23.00 часов возле фонтанов на площади "Ала-Тоо" будет организована концертная программа с участием звезд кыргызской эстрады, который завершится в 23:30 часов праздничным фейерверком.

Подборку можно посмотреть на сайте в разделе "Интересное в городе" и в мобильном приложении в разделе "Интересные места", пройдя по ссылке

URL: https://www.vb.kg/370431
Теги:
мэрия, праздник, Бишкек
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