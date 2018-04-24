А не пойти ли Сапару Исакову…. в президенты?

Сапар Исаков ушел. Но, недалеко. После отставки с поста премьер-министра с пометкой "неудовлетворительно" он, судя по всему, не собирается оставаться в стороне от политической жизни страны.

Что и продемонстрировал, дав интервью журналистам. Будучи главой кабмина, Исаков вел себя скорее осторожно, подбирая слова и не идя на прямую конфронтацию с теми же депутатами парламента. Чего не скажешь о его последнем отчете в Жогорку Кенеше и, собственно, этом самом интервью. Где он назвал народных избранников "политическими трупами".

Уже слова не мальчика-чиновника, но политического мужа. Понимания ради стоит отметить, будучи, по сути, оппозиционным деятелем, да еще при поддержке бывшего президента Атамбаева, делать такие заявления намного легче, нежели на государственном посту.

Так куда пойдет теперь Исаков? В каком качестве он в скором времени, возможно, предстанет перед изумленной публикой?

Вариантов масса.

Политолог Игорь Шестаков лишь уточняет, что Сапар Исаков – достаточно опытный, но именно госуправленец, поэтому о каких-то конкретных шагах в политике говорить сложно.

- Все-таки в большей степени в силу возраста и опыта работы – он карьерный чиновник, и продвигался достаточно успешно. Конечно, его восхождение на пост премьера – это проект Алмазбека Атамбаева, который ценил его как профессионала. Со стороны бывшего главы государства была мощнейшая поддержка. А вот какой он будет самостоятельный политик, если выберет эту стезю, и если мы говорим о "самостоятельном" проекте, судить сложно.

В любом случае, он уже имеет определенный багаж, опыт работы на высоких должностях, в аппарате президента, премьер-министром. Встречался с высокопоставленными чиновниками за рубежом, зарекомендовал себя в определенной степени, - напоминает Игорь Альбертович.

Да, уходил Исаков с занимаемого поста главы кабмина не по своему желанию, но, с другой стороны, к тому моменту уже был создан имидж молодого реформатора.

- В отличие от граждан более старшего возраста, которые скептически относились к премьеру, молодежь, которая за годы независимости успела вырасти и разочароваться в "старых" политиках, увидела в Исакове надежду и альтернативу. Не стоит забывать такой важный момент, который не учитывается – после того, как с политической арены сошел Омурбек Бабанов, Сапар Исаков – единственный, который мог бы соответствовать общественному запросу на молодого политика-реформатора. Запрос этот есть, и он на сегодняшний день не удовлетворен.

Поэтому если он и дальше будет сохранять этот имидж, мы вполне можем увидеть его в числе депутатов парламента 2020 года, если он решит пойти этим путем.

- Опять же, он может рассчитывать на поддержку прогрессивной молодежи. И, в том числе, той, которая голосовала за Бабанова на президентских выборах. Повторюсь, дело не в Омурбеке Токтогуловиче или Сапаре Джумакадыровиче, а вот в этом общественном запросе, - уточняет Шестаков.

Собеседник VB.KG не исключает, что Сапар Исаков в какой-то момент может оказаться, как бы это странно ни звучало, в команде Сооронбая Жээнбекова.

- Многое зависит от самого Исакова. На посту премьера он утратил адекватное чувство оценки политической реальности. И если этот фактор изменится, все шансы на большую политическую карьеру у него есть.