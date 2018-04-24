Парламент ждет активности от кабмина

Парламент работает в прежнем режиме и ждет активности от нового правительства. Об этом VB.KG рассказал депутат ЖК Дастан Бекешев (СДПК).

- Срочных законопроектов на повестке дня пока нет. Все решение принимаются в рабочем темпе. Единственное, что сегодня коалиция большинства начнет свое первое заседание в новом составе. Кабмин уже провел подобное совещания еще в субботу. Сейчас народные избранники ждут от него активной деятельности. Так как рассмотрение некоторых законопроектов притормаживает его "раскачка", - отметил Бекешев.

Что касается проектов закона, проходящих второе и третье чтение, то, как подчеркнул Дастан Далабайевич, большую часть депутаты планируют завершить до конца нынешней сессии.

- Но вряд ли это удастся со всеми документами. Хотя, где-то подобная задержка оправдана. Ведь речь идет о важных для страны вопросах. А в них главное не количество, а качество, - добавил Бекешев.