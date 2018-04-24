Погода
$ 68.49 - 68.68
€ 83.48 - 84.37

Парламент ждет активности от кабмина

287  2
Виктория Григоренко

Парламент работает в прежнем режиме и ждет активности от нового правительства. Об этом VB.KG рассказал депутат ЖК Дастан Бекешев (СДПК).

- Срочных законопроектов на повестке дня пока нет. Все решение принимаются в рабочем темпе. Единственное, что сегодня коалиция большинства начнет свое первое заседание в новом составе. Кабмин уже провел подобное совещания еще в субботу. Сейчас народные избранники ждут от него активной деятельности. Так как рассмотрение некоторых законопроектов притормаживает его "раскачка", - отметил Бекешев.

Что касается проектов закона, проходящих второе и третье чтение, то, как подчеркнул Дастан Далабайевич, большую часть депутаты планируют завершить до конца нынешней сессии.

- Но вряд ли это удастся со всеми документами. Хотя, где-то подобная задержка оправдана. Ведь речь идет о важных для страны вопросах. А в них главное не количество, а качество, - добавил Бекешев.

URL: https://www.vb.kg/370433
Теги:
Дастан Бекешев, парламент, правительство
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Канат
24.04.2018, 12:37

Парламент и правительство политические трупы. Рулят два брата и все!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Сагын Жолдошев
24.04.2018, 14:37
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 1
Комментариев: 5

Толку не будет.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  