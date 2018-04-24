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Одна из жертв пожара в Оше в коме

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ВБ

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики информирует, что 23 апреля 2018 года примерно в 01:00 часов ночи в городе Ош зарегистрирован пожар, в результате которого пострадали 6 человек. Пострадавшие по линии скорой медицинской помощи были доставлены в Ошскую межобластную клиническую больницу.

На сегодняшний день в ОМОКБ остаются четверо пострадавших с различными травмами. Состояние троих средней тяжести, находятся в отделении экстренной медицинской помощи. Состояние одной пострадавшей тяжелое, в отделении реанимации, в коме. Двоим оказана амбулаторная помощь.

Ночью в южной столице произошел пожар в пятиэтажном доме. Причины устанавливаются.

URL: https://www.vb.kg/370434
Теги:
Ош, пожар
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