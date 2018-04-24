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Борьба с коррупцией в "Кыргызтелекоме" и Госкадровой службе продолжается

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ВБ

Рабочая группа Совета безопасности Кыргызской Республики на очередном заседании рассмотрела и одобрила проект Детализированного плана по демонтажу коррупционных рисков в ОАО "Кыргызтелеком", а также рассмотрела предварительный анализ проблем, связанных с коррупцией в системе Государственной кадровой службы Кыргызской Республики, информирует Отдел информационной политики АПКР.

Ранее экспертной группой секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики в тесном взаимодействии с руководством ОАО "Кыргызтелеком", в лице председателя правления Марата Каратаева были выявлены факторы возникновения коррупциогенных рисков, (М. Каратаев ранее занимал должность заведующего сектором секретариата Совета безопасности КР), которые стали причинами устойчивых коррупционных схем в сфере телекоммуникационных услуг. В связи с этим экспертной группе совместно с ОАО "Кыргызтелеком" было поручено разработать и представить на рассмотрение проект детализированного плана по демонтажу коррупционных рисков в ОАО "Кыргызтелеком".

Члены Рабочей группы положительно охарактеризовали проделанную работу, и с учетом дополнений и изменений проект Детализированного плана был одобрен.

Кроме того, на заседании также был рассмотрен перечень коррупционных зон и рисков в Государственной кадровой службе страны. В частности, секретариат Совета безопасности провел анализ коррупционных рисков в Госкадровой службе. В результате проведенного анализа были выявлены коррупционные схемы.

В системе ведомства выявлено 8 коррупционных зон и 13 коррупционных рисков. В частности, зоны коррупции связаны с государственным заказом на повышение квалификации государственных служащих, проведением конкурсов на вакантные должности, контролем деятельности статс-секретарей госорганов, оплатой труда госслужащих и т. д.

На заседании была отмечена важность автоматизации ряда процессов в ведомстве, что позволит исключить имеющиеся коррупционные зоны. В частности автоматизировать кадровый документооборот в госорганах для электронного ведения всех приказов по кадрам. Связать базы данных органов с системой ГКС и добиться автоматического формирования "черного списка" по вступившим в силу судебным решениям, приказам об освобождении от должности по отрицательным основаниям.

Кроме того для искоренения практики начисления заработной платы "мертвым душам" рекомендуется автоматизировать обмен данными между ГКС и Министерством финансов в части финансирования заработной платы. Нередки случаи, когда на различных должностях по несколько лет якобы работают неизвестные люди и получают при этом зарплату.

По итогам заседания Рабочая группа рекомендовала экспертной группе совместно с Государственной кадровой службой с учетом внесенных предложений и замечаний в трехнедельный срок представить на рассмотрение проект детализированного плана по демонтажу коррупционных рисков в Государственной кадровой службе.

URL: https://www.vb.kg/370435
Теги:
кадры, коррупция, совбез, Кыргызтелеком
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Комментарии
фрунзе
24.04.2018, 14:12

Пока в Кыргызтелекоме сидят такие псевдоуправленцы как Маралбу Бианки - выходцы из отрядов баб особого назначения, которые привыкли брать горлом, в том числе то, что им вовсе не должно принадлежать, все будет и далее печально  и прискорбно

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