Новый генпрокурор - Откурбек Джамшитов?

Отдел информполитики АПКР распространил биографию кандидата на пост генерального прокурора Кыргызской Республики Откурбека Джамшитова. Вот, что о нем известно.

Джамшитов Откурбек Асилбекович

Родился в 1975 году в селе Тулейкан Кара-Суйского района Ошской области.

Образование – высшее. В 1996 году окончил юридический факультет КГНУ. Трудовую деятельность начал в 1997 году помощником прокурора города Талас.

В 1999 году – следователь прокуратуры города Талас.

В 2002 году – следователь прокуратуры Бакай-Атинского района Таласской области.

В 2005 году – следователь прокуратуры Алайского района Ошской области.

С 2007 - 2008 годы – следователь прокуратуры Ошской области.

С 2008 - 2011 годы – заместитель прокурора Кадамжайского района Баткенской области.

С 2011 - 2015 годы – прокурор Лейлекского района Баткенской области.

С 2015 по настоящее время – прокурор Джалал-Абадской области.

Женат, имеет троих детей.