Погода
$ 68.49 - 68.68
€ 83.48 - 84.37

Как будет вести себя "Республика - Ата-Журт" в коалиции большинства?

333  0
Виктория Григоренко

Сегодня состоялось первое заседание коалиции большинства ЖК в новом составе. Помимо "Кыргызстана", СДПК и "Бир бол" в него теперь входит "Республика – Ата-Журт".

Каких-либо резких политических преобразований новая коалиционная фракция внедрять не планирует. По словам ее представителя Аиды Исмаиловой, депутаты "РАЖ" продолжат идти по намеченному еще в оппозиции пути.

- Представители нашей фракции являются членами всех комитетов ЖК. И каждый из них будет проводить реформы в своей сфере. Вкупе это позволит охватить все важные вопросы Кыргызстана: экономику, образование, здравоохранение и т.д. Лично я ориентирована, в первую очередь, на реформы социальной сферы. Но, в любом случае, все мы будем работать на развитие экономики Кыргызстана. Однако определенно новых приоритетов мы в составе коалиции не намечали, - пояснила VB.KG Аида Исмаилова.

URL: https://www.vb.kg/370437
Теги:
коалиция, парламент, Аида Исмаилова, Республика – Ата-Журт, Бир Бол, Жогорку Кенеш, СДПК
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  