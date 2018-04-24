Как будет вести себя "Республика - Ата-Журт" в коалиции большинства?

Сегодня состоялось первое заседание коалиции большинства ЖК в новом составе. Помимо "Кыргызстана", СДПК и "Бир бол" в него теперь входит "Республика – Ата-Журт".

Каких-либо резких политических преобразований новая коалиционная фракция внедрять не планирует. По словам ее представителя Аиды Исмаиловой, депутаты "РАЖ" продолжат идти по намеченному еще в оппозиции пути.

- Представители нашей фракции являются членами всех комитетов ЖК. И каждый из них будет проводить реформы в своей сфере. Вкупе это позволит охватить все важные вопросы Кыргызстана: экономику, образование, здравоохранение и т.д. Лично я ориентирована, в первую очередь, на реформы социальной сферы. Но, в любом случае, все мы будем работать на развитие экономики Кыргызстана. Однако определенно новых приоритетов мы в составе коалиции не намечали, - пояснила VB.KG Аида Исмаилова.