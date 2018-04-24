Министр иностранных дел КР принял участие в заседании ШОС

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает МИД КР.

Как уточняется, оно состоялось 24 апреля 2018 года в Пекине (КНР).

"На заседании обсуждены вопросы сотрудничества по приоритетным направлениям, а также актуальным международным и региональным темам и ситуации в регионе ШОС. Также был поднят вопрос подготовки к заседанию Совета глав государств ШОС, которое пройдет 9-10 июня 2018 года,в городе Циндао", - говорится в сообщении МИД КР.

Уточняется, что по итогам прошедшего заседания приняты решения по ряду актуальных вопросов деятельности организации.