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Пресс-секретарь "Тазалыка" предложила помыть машину бишкекчанину

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Виктория Григоренко

Некто Petr Anisimovich, житель Бишкека, пожаловался, что уже на протяжении десяти лет чуть ли не каждое утро его и машины соседей предстают в совершенно неудобоваримом виде.

"10 лет возле моего дома коммунальщики моют улицы Фрунзе и Гоголя. 10 лет по вторникам я и мои соседи видим свои автомашины вот в таком состоянии после уборки. Это грязь с асфальтового покрытия. Мелкие камни, сор, ветки. 10 лет дворники метут эти улицы, складывают все в аккуратные кучки.

10 лет после этого никто не приезжает за этим мусором, он снова оказывается на проезжей части. После чего во вторник рано утром проезжает поливальная машина и заливает этим мусором наши машины. Сбивая, между прочим, лаковое покрытие, ну и просто увеличивая затраты на мойку", - пишет Petr в сети Facebook.

Он также пожаловался, что раньше в округе было 5 ночных стоянок, а сейчас только одна. И, судя по всему, для машины автора там места не нашлось.

Очень быстро на сообщение отреагировала пресс-секретарь МП "Тазалык" Жибек Каракеева. В обычной для нее живой манере она ответила, что машины там вообще не должны стоять, а мойка улиц осуществляется с 3 ночи, потому что утром это мешает жителям столицы, которые уже спешат по своим делам.

Petr продолжал настаивать, что не во времени, а в мусоре дело, который сбивает напором моечная машина.

На что Жибек предложила приехать к ней на работу в МП "Тазалык", где она тряпкой с мылом помоет автомобиль недовольного горожанина.

Кстати, жалоба Petra нашла поддержку не у многих пользователей. Большинство раскритиковали его, что такой вопрос можно было бы решить как-то и самостоятельно, а не поднимать буду в интернете.

Диалог, конечно, получился забавным. Но проблему это не снимает. К сожалению, вопрос парковок в Бишкеке стоит остро. И уже неважно - муниципальных или коммерческих, их не хватает. О чем свидетельствуют забитые машинами дороги центра города даже по ночам.

Кто и как сможет решить этот момент, совершенно непонятно. Очереди желающих не наблюдается.

URL: https://www.vb.kg/370439
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек
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