Взятку в 3000$ сотрудник ГСИН пытался дать чекисту

Живут же люди, такими суммами манипулируют, а то,что задержали это для галочки, позже как борьба с коррупцией устаканиться, передел сфер влияний очередной раз закончиться, усе встанит на свои места и коррупция вновь обретет свои обороты и еще быстрее и веселее вольется в жизнь царства - государства.