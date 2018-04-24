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Взятку в 3000$ сотрудник ГСИН пытался дать чекисту

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Виктория Григоренко

24 апреля 2018 года ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий при даче взятки сотруднику ГКНБ КР в размере 3 тыс. долларов США задержан начальник передвижной механизированной колонны Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве КР И.Ю. Сообщает Госкомитет нацбезопасности.

"Денежные средства предназначались за положительное решение материалов доследственной проверки, где были выявлены факты злоупотребления должностным положением, присвоения и растраты вверенного имущества", - информирует ГКНБ.

По данному факту Генпрокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 314 "Дача взятки" Уголовного кодекса КР. Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/370440
Теги:
ГКНБ, ГСИН, взятка
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Комментарии
Мздажан
24.04.2018, 14:34

Живут же люди, такими суммами манипулируют, а то,что задержали это для галочки, позже как борьба с коррупцией устаканиться, передел сфер влияний очередной раз закончиться, усе встанит на свои места и коррупция вновь обретет свои обороты и еще быстрее и веселее вольется в жизнь царства - государства.

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