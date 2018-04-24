Взятку в 3000$ сотрудник ГСИН пытался дать чекисту

24 апреля 2018 года ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий при даче взятки сотруднику ГКНБ КР в размере 3 тыс. долларов США задержан начальник передвижной механизированной колонны Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве КР И.Ю. Сообщает Госкомитет нацбезопасности.
"Денежные средства предназначались за положительное решение материалов доследственной проверки, где были выявлены факты злоупотребления должностным положением, присвоения и растраты вверенного имущества", - информирует ГКНБ.
По данному факту Генпрокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 314 "Дача взятки" Уголовного кодекса КР. Ведется следствие.