Президент обсудил с председателем ВС КР усиление верховенства права

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 апреля, встретился с председателем Верховного суда страны Айнаш Токбаевой, сообщает отдел информполитики АПКР.

Были обсуждены вопросы повышения роли и эффективной деятельности высшего суда в делах по защите прав и свобод граждан через законное и справедливое правосудие, усиление обеспечения верховенства права и закона в стране.

Глава государства обратил внимание на вопросы упреждающей работы по профилактике коррупционных проявлений в судебной системе.

Он отметил, что по результатам социальных опросов среди граждан, органы судебной власти были отнесены к одним из самых коррумпированных органов Кыргызстана.

"Необходимо восстановить доверие граждан в законное и справедливое правосудие. Только тогда Кыргызстан сможет реализовать себя, как правовое государство", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что основная задача государственных органов, в том числе органов судебной системы – это обеспечение верховенства права и защита интересов граждан.