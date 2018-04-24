Погода
$ 68.49 - 68.68
€ 83.48 - 84.37

Президент обсудил с председателем ВС КР усиление верховенства права

157  0
ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 апреля, встретился с председателем Верховного суда страны Айнаш Токбаевой, сообщает отдел информполитики АПКР.

Были обсуждены вопросы повышения роли и эффективной деятельности высшего суда в делах по защите прав и свобод граждан через законное и справедливое правосудие, усиление обеспечения верховенства права и закона в стране.

Глава государства обратил внимание на вопросы упреждающей работы по профилактике коррупционных проявлений в судебной системе.

Он отметил, что по результатам социальных опросов среди граждан, органы судебной власти были отнесены к одним из самых коррумпированных органов Кыргызстана.

"Необходимо восстановить доверие граждан в законное и справедливое правосудие. Только тогда Кыргызстан сможет реализовать себя, как правовое государство", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что основная задача государственных органов, в том числе органов судебной системы – это обеспечение верховенства права и защита интересов граждан.

URL: https://www.vb.kg/370441
Теги:
Верховный суд, закон, коррупция, президент, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  