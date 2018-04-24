Дастан Бекешев отозвал законопроект о критике в соцсетях

Мною был инициирован проект Закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики" за вх. № 6-25953/17 от 28 декабря 2017 года, подготовленный в целях усовершенствования гражданского законодательства в сферезащиты нематериальных благ граждан, а именно установления порядка опровержения информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, а также определения минимального размера компенсации морального вреда. Сообщил СМИ депутат ЖК Дастан Бекешев.

"К сожалению, законопроект был неправильно истолкован некоторыми журналистами и преподнесен обществу в искаженной форме. СМИ ошибочно предположили, что инициатива направлена на ужесточение контроля свободы слова в социальных сетях и интернете в целом, утверждая, что проектом предлагается штрафовать граждан за критику в социальных сетях. Вторая часть законопроекта, где говорится о минимальном размере компенсации морального вреда, была для меня непринципиальной, и я был готов ее исключить ко второму чтению", - поясняет Дастан Далабайевич.

Как уточняет парламентарий, основной частью проекта закона были изменения, которые прописывали, что опровержение порочащей информации должно быть распространено таким же способом, как распространялась порочащая информация.

"Я уверен, что борьба с порочащей информацией является актуальной, так как она наносит вред не только отдельной личности, но и обществу в целом. При инициировании законопроекта отдельные неправительственные организации, финансируемые из-за рубежа стали проводить круглые столы политического характера, на которых общественности преподносили нормы законопроекта, как нормы, ущемляющие свободу слова. Если государство не способно защитить гражданина от посягательств на его честь и достоинство, то это породит, а в социальных сетях это уже порождает, ненависть друг к другу и разобщённость общества", - подчеркнул нардеп.

Парламентарий отметил, что несмотря на критику, он был готов дальше продвигать законопроект, но отрицательное заключение Правительства КР (постановление №188 от 6 апреля 2018 года) делает невозможным его дальнейшее прохождение.

"Думаю, в будущем, Правительство само придёт к тому, что такой законопроект нужен стране и писари, написавшие отрицательное заключение будут сожалеть о таком решении. В связи изложенным, вынужден отозвать вышеупомянутый законопроект", - добавил Дастан Бекешев.