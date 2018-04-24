Решить проблему казино в Оше поручил в трехдневный срок Суйун Омурзаков

Первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков представил личному составу УВД г.Ош нового начальника полковника милиции Мурата Боронова, ранее возглавлявшего УВД Ошской области.

Первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Сүйүн Өмүрзаков отметил недостатки в оперативной служебной деятельности УВД г.Ош по итогам первого квартала. Замминистра отметил отсутствие эффективной работы по обеспечению безопасности граждан и борьбе с преступностью. Также он отметил, что со стороны местных жителей поступают очень много жалоб по игорным заведениям, где наши граждане проигрывают свое

имущество (дома, машину, крупные денежные средства и так далее).

Первый заместитель МВД поручил назначенному начальнику УВД г.Ош полковнику милиции Мурату Боронову

провести целенаправленную работу по поступившим жалобам жителей, а также активизировать работу по наркопреступлениям.

"Для принятия мер по игорным заведениям на вашей территории даю трехдневный срок, по итогам проделанной работе мне доложитесь лично. Примите все необходимые меры, согласно законодательства Кыргызской Республики" - сказал Омурзаков.

В конце встречи первый замминистра поставил задачи перед личным составом в оперативно-служебной деятельности УВД г.Ош по борьбе с преступностью, по охране общественного порядка и безопасности граждан, а также по линии

профилактики преступлений.