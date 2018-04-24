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Абылгазиев: в правоохранительных органах должны работать только...

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ВБ

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 24 апреля, провел рабочее совещание с участием руководителей Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, сообщает отдел по связям с общественностью аппарата правительства КР.

В совещании также принял участие вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил важность надлежащего обеспечения общественного порядка в стране и безопасности граждан.

"В обществе есть ряд серьезных нареканий к правоохранительным органам, в том числе и по коррупционным проявлениям. Борьба с коррупцией, в свете решений Совета безопасности Кыргызской Республики от 8 февраля 2018 года, в правоохранительных органах должна вестись неукоснительно, не взирая на имена и должности. Вместе с тем необходимо поработать над повышением кадрового потенциала силового блока. К работе в правоохранительных органах должны быть привлечены только профессиональные, чистые и не дискредитировавшие себя сотрудники". – сказал он.

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и председатель Государственного комитета национальной безопасности Идрис Кадыркулов представили Главе Правительства информацию о текущей общественно-политической и криминогенной ситуации в стране, а также о ходе расследования резонансных уголовных дел по поджогу золотоизвлекательной фабрики в Тогуз-Тороуском районе, по пожарам на крупных рынках в городах Бишкек и Джалал-Абад.

Глава Правительства особо отметил, что все причастные лица к данным делам должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Премьер-министр поручил еще раз детально изучить все обстоятельства данных дел и организовать рабочее совещание по соблюдению техники безопасности на крупных рынках страны.

Кроме того, Премьер-министр поручил внести конкретные предложения по поэтапной установке систем фото и видео-фиксации в рамках проекта "Умный город" в городах Бишкек и Ош.

"Реализация данного проекта должна проходить по единому стандарту, максимально прозрачно, с учетом опыта зарубежных стран и быть понятной простым гражданам", – подчеркнул Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

URL: https://www.vb.kg/370444
Теги:
ГКНБ, МВД, коррупция, Мухамметкалый Абулгазиев
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