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Большинство кыргызстанцев поддерживают вакцинацию детей

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ВБ

24 апреля 2018 год – с 23 по 29 апреля проходит Европейская неделя иммунизации, инициированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для повышения осведомленности о праве и ответственности каждого человека быть защищенным от болезней, которые можно предотвратить благодаря вакцинам.

Европейская неделя иммунизации, которая проводится в последнюю неделю апреля, призвана привлечь внимание к тем коллективным действиям, которые необходимы для защиты каждого человека от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин. ВОЗ объявила тему этого года: "Наша общая защита, #ВакциныРаботают". Это призыв к людям на всех уровнях - от доноров до широкой общественности - делать больше для расширения охвата иммунизацией на благо всех нас.

"Иммунизация спасает миллионы жизней по всему миру и получила широкое признание в качестве одной из самых действенных и высокоэффективных мер по предупреждению и по борьбе с некоторыми инфекционными заболеваниями. ВОЗ присоединяется к призывам органов здравоохранения Кыргызстана - укреплять и дальше поддерживать иммунизацию, лучше информировать население о важности прививках и опасных заболеваниях, которые они предотвращают", - отметил Д-р Ярно Хабихт, Представитель ВОЗ / Руководитель странового офиса в Кыргызстане.

В преддверии недели иммунизации был финализирован отчет исследования знаний, отношения и практики иммунизации в Кыргызстане, специально разработанный для Министерства здравоохранения КР при технической поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на средства Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ).

Новое исследование показало, что уровень доверия к вакцинации у населения Кыргызстана довольно высок (96% за необходимость иммунизации). Несмотря на то, что показатели охвата прививками детей все еще довольно высокие, есть риск снижения этого показателя из-за роста отказов от прививок. Причинами отказа от необходимых прививок, большая часть респондентов назвали медицинский отвод и боязнь нежелательных реакций.

"Мы рады, что почти все родители в Кыргызстане понимают необходимость вакцинации и ведут ребенка в назначенное время к врачу на прививку. Впрочем, согласно нашему исследванию, мам пугает долгое ожидание в очереди. Им не хватает полной информации о прививках. Знать больше о иммунизации также хотят отцы и религиозные лидеры, к которым родители обращаются за советом" - отмечает Юкиэ Мокуо, глава Представительства ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

URL: https://www.vb.kg/370446
Теги:
ВОЗ, Кыргызстан, Минздрав, ЮНИСЕФ
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