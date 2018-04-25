Отдать "Мегаком" людям и спасти его от продажи непонятно кому. Возможно?

"Мегаком" конкурентоспособный оператор, и продавать его в "одни руки" нет необходимости. Об этом VB.KG рассказал экономист Кубат Рахимов.

- Просто надо законодательно разрешить выступать в качестве совладельцев или акционеров простым гражданам. Это касается не только "Мегакома", но и других крупных компаний страны. Таким образом можно решить вопрос поступления необходимых средств в бюджет. Однако нас, кыргызстанцев, такой возможности лишают. Но это было бы наиболее оптимальное решение проблемы. Видимо, кто-то заинтересован именно в "единоличной" продаже главного сотового оператора страны. Тем более, что в настоящий момент убыточным его назвать трудно, - пояснил Кубат Рахимов.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша по утверждению программы обновленного состава кабинета министров был поднят вопрос по продаже ЗАО "Альфа Телеком" (MegaCom).

Мухаммедкалый Абылгазиев тогда отметил, что рассматривается возможность его объединения с ОАО "Кыргызтелеком". Также влияет на продажу "Мегакома" и положительная реализация проектов "Таза коом", "Умный город" и "Электронное правительства". При таком раскладе вопрос продажи компании будет снят.