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Закрывайте окна, езжайте домой, забирайте детей с улиц!

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Виктория Григоренко

МЧС КР предупредило о шквалистом ветре, который обрушится на столицу. Его скорость достигнет 17-22 метра в секунду. Ожидаемое время природного катаклизма - с 18:00 до 21:00 24 апреля и ночью 25 апреля. Захватит ураган Бишкек и Чуйскую область. Об этом сообщает МЧС КР.

При такой скорости ветра возможно падение деревьев и веток. Во избежание ущерба не рекомендуется оставлять автомобили под зелеными насаждениями.

Так что, уважаемые горожане, закрывайте окна, езжайте домой, забирайте детей с улиц - они наиболее уязвимы, и убирайте машины из-под деревьев!

URL: https://www.vb.kg/370449
Теги:
штормовое предупреждение
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