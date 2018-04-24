МЧС КР предупредило о шквалистом ветре, который обрушится на столицу. Его скорость достигнет 17-22 метра в секунду. Ожидаемое время природного катаклизма - с 18:00 до 21:00 24 апреля и ночью 25 апреля. Захватит ураган Бишкек и Чуйскую область. Об этом сообщает МЧС КР.

При такой скорости ветра возможно падение деревьев и веток. Во избежание ущерба не рекомендуется оставлять автомобили под зелеными насаждениями.

Так что, уважаемые горожане, закрывайте окна, езжайте домой, забирайте детей с улиц - они наиболее уязвимы, и убирайте машины из-под деревьев!