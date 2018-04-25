Власть обзавелась новым "карающим мечом". Теперь это не ГКНБ?

Кандидат на пост генпрокурора Кыргызстана Откурбек Джамшитов, выступая в парламенте заявил, что в случае назначения проведет ревизию всех приостановленных его предшественниками уголовных дел.

Подчеркнул, что прокуратура начнет работать в новом формате. И, конечно же, будут выполняться замечания и пожелания президента Жээнбекова, озвученные на Совбезе.

Можно утверждать, что Джамшитову дан карт-бланш на проведение в т.ч. и "политических" расследований. А, судя по задержаниям первых месяцев, новому генпрокурору будет все-равно, против кого вести расследование и просить санкцию на арест.

- Заметьте, что ГКНБ в бытность правления Атамбаева дискредитировал себя неоднозначными политическими делами. Поэтому теперь все "сложные", "политические" дела будет вести Генпрокуратура. Кстати, такая политика поддерживается обществом. Заметьте, между прочим, что все предпосылки для этого уже созданы. К президенту обращался и неправительственный сектор, тот же правозащитник Нурбек Токтакунов поднял вопрос о снятии правового иммунитета с экс-президента, я думаю, что все это неслучайно, - говорит VB.KG политолог Марс Сариев.

По словам эксперта, лакмусовой бумажкой стали дела и задержание всей верхушки энергосектора.

- Обратите внимание, все это было сделано уже после того, как Жээнбеков расчистил силовой блок. После чего сторонники бывшего президента, что называется, поймали тишину. Вопрос, нужно ли сейчас поднимать и пересматривать старые дела, это вопрос политической целесообразности. Другое дело, что иные дела можно расследовать долго, зная конечный результат. И, таким образом, иметь тузы в рукаве, - говорит Сариев.

По словам Марса Осмонкуловича, Сооронбай Жээнбеков этим демонстрирует, что да, раньше он был "политически" привязан к Алмазбеку Атамбаеву, но сейчас его уже ничего не останавливает. И он может "подняться", показать свою силу и возможности как раз такой вот борьбой – с высокопоставленными коррупционерами в том числе.

- И да, народ ждет от власти громких посадок. Другое дело, как скоро это будет. Опять же, вопрос политической целесообразности. Ведь у VIP-коррупционеров до сих пор достаточно и финансовых и человеческих ресурсов для дестабилизации ситуации в стране, - напомнил Сариев.