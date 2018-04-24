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Лебединовка. Машина ГУОБДД врезалась в гражданское авто

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Виктория Григоренко

Машина представителей ГУОБДД КР сегодня врезалась в серебристый минивэн в селе Лебединовка Чуйской области. Очевидцами произошедшего стал корреспондент редакции VB.KG.

ДТП произошло примерно в 19.00 на трассе Бишкек-Кант. Автомобиль ГУОБДД двигался в восточном направлении. Что касается второй машины, то ее направление определить тяжело.

В результате аварии авто развернуло. Удар машины ГУОБДД пришелся в бок и переднюю часть минивэна. Итог ДТП - у машины представителей бывшего ГАИ сломан бампер и помят капот.

Минивэн в более плачевном состоянии - боковая часть почти полностью снесена. Жертв избежать удалось.

Что касается виновника ДТП, то его должно определить следствие.

URL: https://www.vb.kg/370451
Теги:
ДТП, Кант, Бишкек
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