Лебединовка. Машина ГУОБДД врезалась в гражданское авто

Машина представителей ГУОБДД КР сегодня врезалась в серебристый минивэн в селе Лебединовка Чуйской области. Очевидцами произошедшего стал корреспондент редакции VB.KG.

ДТП произошло примерно в 19.00 на трассе Бишкек-Кант. Автомобиль ГУОБДД двигался в восточном направлении. Что касается второй машины, то ее направление определить тяжело.

В результате аварии авто развернуло. Удар машины ГУОБДД пришелся в бок и переднюю часть минивэна. Итог ДТП - у машины представителей бывшего ГАИ сломан бампер и помят капот.

Минивэн в более плачевном состоянии - боковая часть почти полностью снесена. Жертв избежать удалось.

Что касается виновника ДТП, то его должно определить следствие.