Ни правительство КР, ни Центерра не заинтересованы в предложении "Чаарата"

Комментарий компании "Центерра Голд" в связи с рыночной спекуляцией

ТОРОНТО, КАНАДА – 24 апреля 2018 г. – Компания "Центерра Голд Инк." (TSX: CG) ("Центерра") выступила с комментарием в связи с пресс-релизом, выпущенным (накануне) компанией "Чаарат Голд Холдингс Лимитед" ("Чаарат").

В марте 2018 г. компания "Центерра" получила от "Чараат" ни к чему не обязывающее и не влекущее юридических обязательств предложение по вопросу приобретения рудника Кумтор, принадлежащего "Центерре" и расположенного в Кыргызской Республике. "Центерра незамедлительно связалась с советниками компании "Чаарат" и сообщила о своей незаинтересованности в сделке, предложенной компанией "Чаарат".

В ходе недавних встреч с Правительством Кыргызской Республики высокопоставленные официальные лица Кыргызской Республики подтвердили "Центерре", что Правительство также не заинтересовано в осуществлении сделки, предложенной компанией "Чаарат".

Компания "Центерра" отмечает, что рудник Кумтор является прямой собственностью Центерры, которая осуществляет свои имущественные права через свою 100-процентную дочернюю компанию, ЗАО "Кумтор Голд Компани", и предложенная компанией "Чаарат" сделка не может состояться без одновременного участия компании "Центерра" и Правительства Кыргызской Республики.