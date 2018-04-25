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Ни правительство КР, ни Центерра не заинтересованы в предложении "Чаарата"

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ВБ

Комментарий компании "Центерра Голд" в связи с рыночной спекуляцией

ТОРОНТО, КАНАДА – 24 апреля 2018 г. – Компания "Центерра Голд Инк." (TSX: CG) ("Центерра") выступила с комментарием в связи с пресс-релизом, выпущенным (накануне) компанией "Чаарат Голд Холдингс Лимитед" ("Чаарат").

В марте 2018 г. компания "Центерра" получила от "Чараат" ни к чему не обязывающее и не влекущее юридических обязательств предложение по вопросу приобретения рудника Кумтор, принадлежащего "Центерре" и расположенного в Кыргызской Республике. "Центерра незамедлительно связалась с советниками компании "Чаарат" и сообщила о своей незаинтересованности в сделке, предложенной компанией "Чаарат".

В ходе недавних встреч с Правительством Кыргызской Республики высокопоставленные официальные лица Кыргызской Республики подтвердили "Центерре", что Правительство также не заинтересовано в осуществлении сделки, предложенной компанией "Чаарат".

Компания "Центерра" отмечает, что рудник Кумтор является прямой собственностью Центерры, которая осуществляет свои имущественные права через свою 100-процентную дочернюю компанию, ЗАО "Кумтор Голд Компани", и предложенная компанией "Чаарат" сделка не может состояться без одновременного участия компании "Центерра" и Правительства Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/370452
Теги:
Кумтор, правительство
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Комментарии
Николай Наумов
25.04.2018, 10:51
Карма: +1
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Комментариев: 3

ЧТД, вчерашняя информация была просто вбросом маленькой хитрозадой компании, решившей нажиться за счет биржевой спекуляции. 

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Aman Asmankulov
25.04.2018, 11:25
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Комментариев: 1

Обычная биржевая спекуляция. Многие компании так действуют, чтобы добиться пусть кратковременного, но роста своих акций."Чаарат Голд Холдингс Лимитед" - в Кыргызстане не известна и в мире тоже, а её предложение больше напоминало бесплатный сыр в мышеловке.

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