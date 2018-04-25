Завтра в Бишкеке и ряде сел не будет питьевой воды

26 апреля с 9:00 до 17:00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды, информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на ПЭУ "Бишкекводоканал",

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Башкара-Суу" будет прекращена подача питьевой воды в жилые массивы города:

-Орок;

- Арча-Бешик;

- Ак-Ордо;

-Ак-Орго (квартал №40);

- с. Сарбан;

-с. Джал;

- с. Верхний Орок;

- с. Нижний Орок;

- с. Селекционное;

- Новое Селекционное;

- Кашка-Баш;

- Калтар;

- жилой массив "Арча-Бешик";

- Физкультурно-оздоровительный комплекс "Газпром" по ул. Ж. Баатыра-Садыбакасова;

-СШ №93;

- СШ№79;

- Группа семейных врачей №3;

- Группа семейных врачей №5.