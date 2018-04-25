Завтра в Бишкеке и ряде сел не будет питьевой воды

26 апреля с 9:00 до 17:00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды, информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на ПЭУ "Бишкекводоканал",
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Башкара-Суу" будет прекращена подача питьевой воды в жилые массивы города:
-Орок;
- Арча-Бешик;
- Ак-Ордо;
-Ак-Орго (квартал №40);
- с. Сарбан;
-с. Джал;
- с. Верхний Орок;
- с. Нижний Орок;
- с. Селекционное;
- Новое Селекционное;
- Кашка-Баш;
- Калтар;
- жилой массив "Арча-Бешик";
- Физкультурно-оздоровительный комплекс "Газпром" по ул. Ж. Баатыра-Садыбакасова;
-СШ №93;
- СШ№79;
- Группа семейных врачей №3;
- Группа семейных врачей №5.