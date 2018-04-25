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Парламент выбирает генпрокурора Джамшитова

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Виктория Григоренко

Сегодня парламент выбирает нового Генпрокурора КР. Накануне на эту должность рассмотрена кандидатура прокурора Джалал-Абадской области Откурбека Джамшитова. Она была предложена депутатам президентом Кыргызстана.

За нее уже проголосовали профильный комитет и коалиция большинства.

Напомним, 11 апреля 2018 года представители ЖК выразили недоверие и отправили в отставку Индиру Джолдубаеву. Депутаты "уволили" Джолдубаеву 105 голосами из 120. А 13 апреля указ о снятии генпрокурора с должности подписал и Сооронбай Жээнбеков.

URL: https://www.vb.kg/370454
Теги:
выборы, парламент, Жогорку Кенеш, Генеральная прокуратура
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