Смерть под колесами троллейбуса. Кто виноват?

24 апреля 2018 года примерно в 12.40 дня, водитель троллейбуса №8, двигаясь по улице Московской с востока на запад, на пересечении с ул. Тоголок-Молдо совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили в ГУОБДД КР.

"В результате происшествия 51 – летняя Ч.Ж. от полученных травм скончалась на месте происшествия. Как пояснил водитель троллейбуса, 31-летний Ч.У., две женщины внезапно выбежали на дорогу перед близко идущим троллейбусом. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось", - отметили в ведомстве.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Следствие ведет СУ ГУВД г. Бишкек.

От редакции добавим, что в этом районе находится несколько медицинских учреждений и как сами больные, так и приходящие к ним посетители постоянно перебегают Московскую в неположенных местах.

Возможно, эта трагическая смерть послужит сигналом для управления дорожной безопасности навести на этом отрезке улицы порядок.