Клещи наступают! Количество жертв с каждым годом растет...

Многолетний анализ заболеваемости показывает, что c каждым годом в республике увеличивается общее количество лиц, пострадавших от укусов клещей. Если до 2010 года по поводу укуса клещей обратились не более 280 человек, то в 2017 году общее число обратившихся достигло до 831 человек (т.е. больше в 2,5 раза), из них заболели 13 человек (Нарынская область-9, г.Бишкек-3, Чуйская область- 1,), в том числе дети до 14 лет-7, из них 2-4 года -2 случая.

Лица, пострадавшие от укусов клещей, получили соответствующую медицинскую помощь - серопрофилактики (146 человек). Наибольшее число обращений по поводу укусов зарегистрировано в Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областях и г.Бишкек.

Учитывая ежегодную эпидемиологическую ситуацию по клещевому вирусному энцефалиту, Министерством здравоохранения проводится комплекс профилактических мероприятий, в частности профилактическая иммунизация лиц из группы риска (лесники, егери, чабаны, студенты и др., выезжающие по работе или учебе в очаги клещевого вирусного энцефалита). Например: за 2017 год по республике провакцинировано более 740 человек.

В республике природные очаги КВЭ выявлены во всех климатических зонах и отмечается по степени опасности для человека. Наибольшую опасность представляют очаги, расположенные в еловых массивах Чон-Кемина, Кыргызского хребта Кунгой Ала-Тоо, Тескей Ала-Тоо. Широко распространены полупустынные очаги, связанные с пастбищными клещами (около 17 видов). Это очаговые территории Токмакского заказника, Кегетинское ущелье Чуйского района, Ала-Арчинское ущелье Аламудунского района, Альплагер Ыссык-Атинского района, долинные очаги Тюпского, Ыссык-Кульского районов, Таласской долины и Приферганья, в пойме рек Нарын центрального Тянь-Шаня.