В Узбекистане внедряют промышленный туризм

В Узбекистане в нынешнем году ставка будет сделана на развитие промышленного туризма. Об этом сообщили в Посольстве Узбекистана в Кыргызстане.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на председателя Госкомитета РУз по развитию туризма Азиза Абдухакимова, "эти направления вполне интересны не только учащейся молодежи, но и взрослым. Нам есть что показать".

"За последние 25 лет в РУз создано немало новых современных предприятий, развитие получили и флагманы отечественной индустрии: Алмалыкский и Навоийский горно-металлургические комбинаты, Бекабадский металлургический комбинат, предприятия "Узбекистон темир йуллари" и "Узбекистон хаво йуллари". Очень интересными с точки зрения развития туров являются специальные экономические и малые промышленные зоны, которых за последние годы в стране создано несколько десятков. Эти зоны уникальны тем, что позволяют за одну экскурсию посмотреть производство самой различной продукции. Например, только на Навоийской СЭЗ производят комплектующие для машин, сотовые телефоны, различные устройства связи, лампочки, трубы, средства личной гигиены, занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции, и все при помощи современных технологий", - пояснили в Посольстве.

Вместе с тем в Госкомтуризме РУ признают, что на сегодняшний день многие предприятия к приему туристов не готовы.

- В ближайшее время нам необходимо с ними поработать. Тем более, что пора развивать комбинированные туры, в которых будет сочетаться экотуризм и ознакомление с архитектурными памятниками и промышленными предприятиями. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы 2018 год в Узбекистане стал отправной точкой активного развития промышленного туризма. И совсем скоро у нас появятся предложения не только для соотечественников, но и иностранных гостей", - заключил председатель Госкомитета РУ по развитию туризма Абдухакимов.