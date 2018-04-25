Жээнбеков напомнил, что случается с теми, кто встает на путь коррупции

Президент Сооронбай Жээнбеков: Невозможно достичь больших стратегических целей в стране, если нет единства между ветвями властей

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 апреля, принял участие в церемонии принесения присяги новыми членами правительства Кыргызской Республики на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Глава государства поблагодарил депутатов парламента за то, что они поддержали состав и программу нового правительства Кыргызстана "Единство. Доверие. Созидание" и поздравил премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, членов правительства с принесением присяги, сообщает Отдел информационной политики АПКР.

Он подчеркнул большую ответственность членов правительства перед государством и народом. "Присяга является священной – ее ноша тяжела, а ответственность высока. Издревле наш народ особо относился к клятве, присяге. Человек, крепко придерживающийся присяги, никогда не вступит на путь коррупции! В истории суверенного Кыргызстана и до вас члены правительства приносили присягу, но вы сами знаете, что случилось с теми, кто не понял всю ответственность данных им клятв. Будьте верны своей присяге!", - отметил президент Сооронбай Жээнбеков и призвал членов правительства никогда не нарушать данной ими клятвы.

Он пожелал парламенту и правительству работать сообща, в интересах кыргызстанцев и страны.

Глава государства подчеркнул, что невозможно достичь больших стратегических целей в стране, если нет единства между ветвями властей.

"У нас есть все условия для согласованной работы всех ветвей власти. Мы должны работать, ставя превыше всего интересы государства, лишь тогда мы сможем построить процветающий Кыргызстан. Наша сила – в единстве, вместе мы высоко поднимем знамя нашей страны!", - подчеркнул президент Сооронбай Жээнбеков.

Во главе с премьер-министром Кыргызской Республики Абылгазиевым Мухаммедкалыем Дуйшекеевичем, присягу принесли члены правительства Кыргызской Республики:

- первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Боронов Кубатбек Айылчиевич;

- вице-премьер-министр Кыргызской Республики Разаков Жениш Парпиевич;

- вице-премьер-министр Кыргызской Республики Аскаров Замирбек Марипбаевич;

- вице-премьер-министр Кыргызской Республики Омурбекова Алтынай Сейитбековна;

- Руководитель Аппарата Правительства - министр Кыргызской Республики Мукамбетов Мурат Картайбекович;

- министр внутренних дел Кыргызской Республики Джунушалиев Кашкар Астаканович;

- министр юстиции Кыргызской Республики Абдылдаева Айнур Нуралиевна;

- министр финансов Кыргызской Республики Касымалиев Адылбек Алешович;

- министр экономики Кыргызской Республики Панкратов Олег Михайлович;

- министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Мурашев Нурбек Мурпазылжанович;

- министр транспорта и дорог Кыргызской Республики Калилов Жамшитбек Калилович;

- министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Мирзахмедов Нурболот Сабиржанович;

- министр образования и науки Кыргызской Республики Кудайбердиева Гульмира Каримовна;

- министр здравоохранения Кыргызской Республики Чолпонбаев Космосбек Сариевич;

- министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Жумагулов Султанбек Жумагулович;

- министр труда и социального развития Кыргызской Республики Исакунова Таалайкул Базаркуловна;

- председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Кадыркулов Идрис Анарбаевич;

- председатель Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики Тердикбаев Эрлис Жекшенович;

- председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Рыскулов Уланбек Дуулатович;

- председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики Шаршембиев Бакыт Нурджанович.