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Ураган, гул, пыль... Какие еще катаклизмы ждут Бишкек?

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Андрей Заверухин

Пресс-консультант Министерства здравоохранения КР Елена Баялинова информировала со ссылкой на Центр экстренной медицины Бишкека, что с ураганом в столице КР 25 апреля был связан один вызов.

Пострадавшая - молодая девушка, находилась в кафе "Жасмин". Каким образом она получила травму руки, неизвестно. Единственная жертва вчерашнего каприза природы была госпитализирована.

Каким он был, вчерашний бишкекский ураган? Смотрим видео - из материалов редакции VB.KG и жителей столицы, опубликованные в соцсетях.

Напомним, что согласно прогнозам по всей республике еще несколько дней будут дожди, в предгорных районах снег, на высокогорных дорогах гололедица, возможны сходы оползней.

URL: https://www.vb.kg/370461
Теги:
штормовое предупреждение, Бишкек, Кыргызстан, Ураган
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