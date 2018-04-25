Ураган, гул, пыль... Какие еще катаклизмы ждут Бишкек?

Пресс-консультант Министерства здравоохранения КР Елена Баялинова информировала со ссылкой на Центр экстренной медицины Бишкека, что с ураганом в столице КР 25 апреля был связан один вызов.

Пострадавшая - молодая девушка, находилась в кафе "Жасмин". Каким образом она получила травму руки, неизвестно. Единственная жертва вчерашнего каприза природы была госпитализирована.

Каким он был, вчерашний бишкекский ураган? Смотрим видео - из материалов редакции VB.KG и жителей столицы, опубликованные в соцсетях.

Напомним, что согласно прогнозам по всей республике еще несколько дней будут дожди, в предгорных районах снег, на высокогорных дорогах гололедица, возможны сходы оползней.