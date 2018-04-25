Депутаты предлагают чиновникам быть скромнее. А как насчет себя?

Сегодня на заседании ЖК при рассмотрении кандидатуры нового Генпрокурора, внефракционный депутат Жанар Акаев предложил Откурбеку Джамшитову последовать примеру румынского коллеги и отказаться от особняка и дорогого автомобиля.

Такой шаг со стороны председателя надзорного органа парламентарий счел одним из тех, который смог бы вернуть доверие граждан к Генеральной прокуратуре.

Конечно, сама по себе инициатива нардепа вполне рациональна. Но и парадоксальна. Так как сами народные избранники почему-то не готовы отказываться ни от служебных квартир, ни от машин, ни от немалых бюджетных надбавок. Более того, многие из них и вовсе предлагают вернуть в пользование номера серии KG. Например, такое предложение недавно высказал депутат ЖК Тазабек Икрамов. К тому же, многим из них "стыдно видеть своих коллег по ЖК, выходящими из общественного транспорта". Да и вообще они рады, мол, чтобы граждане жили не хуже, чем "слуги", но сделать ничего не могут.

Так может реализацию подобных инициатив представителям ЖК начать с себя? А затем уже спрашивать и с чиновников.

Впрочем, политолог Марат Казакпаев счел столь "неожиданную" инициативу наредпов вполне разумной.

- Лично я ее поддерживаю. Богатства чиновников вызывают серьезное раздражение у населения. И куда большее доверие они бы заслужили, если бы вели себя скромнее. К тому же, как вы уже подчеркнули, "аскетизм" госслужащих предусмотрен законодательно. Другое дело, сами парламентарии. История их отказов от депутатских привилегий насчитывает уже несколько томов. Конечно, по-хорошему им стоило бы показать пример и начать с себя. Но уже хорошо, что они озвучили хотя бы вслух подобное предложение. То, что они покажут чиновникам пример - маловероятно. Однако реальные требования к силовикам и представителями надзорной и судебной власти у нас в стране однозначно должны быть таковыми, - пояснил VB.KG Казакпаев.