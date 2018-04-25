В Кыргызстане стали больше создавать семьи, рожать и усыновлять

Статистика по рождаемости в Кыргызской Республике за 1 квартал 2018 года говорит об улучшении демографического показателя страны. Согласно сведениям Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния за первый квартал 2018 года было зарегистрировано 42411 записей о рождении что на 10 939 записей больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Госрегистр.

Сравнительный анализ регистрации актов гражданского состояния аналогичных периодов 2018- 2017 гг. показывает динамику роста показателей по всем видам регистрации записей актов гражданского состояния за исключением записей по перемене Ф.И.О.

Если за 1 квартал 2017 года регистрация перемены Ф.И.О. составляла 8773 записей, то в первом квартале текущего года этот показатель уменшился на -2,40%. Необходимо отметить,что показатели по перемене персональных данных начали сокращаться с началом создания единого государственного реестра населения (ЕГРН). В рамках создания ЕГРН по принципу "1 человек-1 ПИН 1 паспорт-" с августа 2015 года Государственной регистрационной службе КР были переданы функции присвоения ПИН. Так как в этот период участились случаи перемены ФИО с последующим получением нового ПИН.

Так в 2012- 2014 гг. в системе регистрации населения и актов гражданского состояния (ДРНАГС) количество документирования граждан по мотиву перемены ФИО достигало до 50 000 записей. В 2015-году данные показатели сократились в 2 раза, составив – 28 713 записей. Данная реформа в сфере регистрации населения и актов гражданского состояния позволила исключить присвоение двойных персональных идентификационных номеров.

По остальным видам записей актов гражданского за первый квартал текущего года ситуация выглядит следующим образом: Сравнительный анализ 1 квартал 2017 г и 1 квартал 2018 г.