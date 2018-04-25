В Кыргызстане стали больше создавать семьи, рожать и усыновлять

Статистика по рождаемости в Кыргызской Республике за 1 квартал 2018 года говорит об улучшении демографического показателя страны. Согласно сведениям Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния за первый квартал 2018 года было зарегистрировано 42411 записей о рождении что на 10 939 записей больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Госрегистр.
Сравнительный анализ регистрации актов гражданского состояния аналогичных периодов 2018- 2017 гг. показывает динамику роста показателей по всем видам регистрации записей актов гражданского состояния за исключением записей по перемене Ф.И.О.
Если за 1 квартал 2017 года регистрация перемены Ф.И.О. составляла 8773 записей, то в первом квартале текущего года этот показатель уменшился на -2,40%. Необходимо отметить,что показатели по перемене персональных данных начали сокращаться с началом создания единого государственного реестра населения (ЕГРН). В рамках создания ЕГРН по принципу "1 человек-1 ПИН 1 паспорт-" с августа 2015 года Государственной регистрационной службе КР были переданы функции присвоения ПИН. Так как в этот период участились случаи перемены ФИО с последующим получением нового ПИН.
Так в 2012- 2014 гг. в системе регистрации населения и актов гражданского состояния (ДРНАГС) количество документирования граждан по мотиву перемены ФИО достигало до 50 000 записей. В 2015-году данные показатели сократились в 2 раза, составив – 28 713 записей. Данная реформа в сфере регистрации населения и актов гражданского состояния позволила исключить присвоение двойных персональных идентификационных номеров.
По остальным видам записей актов гражданского за первый квартал текущего года ситуация выглядит следующим образом: Сравнительный анализ 1 квартал 2017 г и 1 квартал 2018 г.
|Вид регистрации
|2017г
|2018 г
|рождение
|31472
|42411
|34,70%
|заключение брака
|8982
|12717
|41,50%
|расторжение брака
|2103
|2558
|21,60%
|уст.отцовства
|6006
|7685
|27,90%
|усыновление
|251
|288
|14,70%
|перемена Ф.И.О.
|8773
|8561
|-2,40%
|смерть
|7830
|8360
|6,70%