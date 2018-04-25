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Границу с Китаем закроют на два дня. Празднуют День труда

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Виктория Григоренко

По инициативе китайской стороны пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке госграницы будут закрыты два дня. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

"В связи с празднованием Дня труда в Китайской Народной Республике указанные пункты пропуска с 30 апреля по 1 мая 2018 года включительно будут временно закрыты. Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 2 мая 2018 года", - проинформировали в ГПС КР.

URL: https://www.vb.kg/370468
Теги:
граница, Китай, Погранслужба
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