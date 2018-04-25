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Какие дома стоят на тектонических разломах в Бишкеке и Оше?

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Виктория Григоренко

После материала VB.KG "Куплю "элитку" с видом на землетрясение или ужасы Иссык-Атинского разлома", в редакцию стали обращаться читатели с просьбой показать, собственно, карту разлома.

Как выяснилось, есть он не только в Бишкеке, но и в Оше. При том, в последнем их гораздо больше, чем в столице. Как и самих запрещенных для строительства зон.

Согласно Генплану, на центральный город юга республики приходятся целых три тектонических разлома: Мадынский, расположенный с южной стороны Сулайман-Тоо, Ак-Буринский и Срединно-Катарский.

Что примечательно, на их территории, как и на над Иссык-Атинским разломом Бишкека, в последние годы ведется массовое строительство.

В советские годы был запрет на возведение домов в тектонически опасных зонах. Нынешние нормы строительства хотя и предостерегают, но разрешают подобные застройки. Тем более, поясняют отечественные проектировщики, современные технологии не стоят на месте. Однако, чтобы нововозведенный дом не превратился в груду стройматериалов при землетрясении, необходимо соблюдать четкие требования и нормы проектирования.

А вот какие? Где находятся те самые разломы Оша и Бишкека? И опасны ли уже построенные близ них дома, рассказал и показал начальник мастерской №1 проектирования городов Государственного проектного института Рысбек Кокоев.

URL: https://www.vb.kg/370469
Теги:
землетрясение, строительство, сейсмология
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