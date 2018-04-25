Последствия урагана в Бишкеке устраняли около 600 дворников

От шквалистого ветра в столице упали 20 деревьев. Одна из веток тополя повредила автомобиль на пересечении улиц Панфилова и Боконбаева. Об этом сообщили в мэрии Бишкека со ссылкой на МП "Бишкекзеленхоз"

Как отмечается, на момент приезда бригады предприятия, транспортного средства уже не оказалось на месте.

"В результате урагана на городских улицах упало 20 деревьев и произошли заломы ветвей: на пересечении бульвара Молодая Гвардия и улицы Фрунзе – 1 тополь (на проезжей части), на пересечении улиц Тыныстанова и Пушкина – 1 карагач, Фучика №40 – 1 тополь, на пересечении улиц Абдрахманова и Медерова – 1 тополь, Абдрахманова и Витебская – 1 береза, Жибек-Жолу в районе новой мечети – 1 дуб, Московская и Коенкозова – 1 карагач, в парке имени Ю. Фучика – 10 деревьев разных пород, Логвиненко и Московская – 1 карагач, Боконбаева и проспекта Мира – 1 береза, Байтик Баатыра №6 – 1 ясень", - пояснили в мэрии столицы.

Уточняется, что МП "Бишкекзеленхоз" и МП "Тазалык" устраняли последствий стихии всю ночь.

"Было задействовано 80 рабочих, 10 бортов, 6 автовышек, 2 автоманипулятора, и 4 самосвала предприятия "Бишкекзеленхоз". Также для наведения порядка на улицах столицы работало 574 дворника, 94 грузчика и 44 единицы техники МП "Тазалык". Все работы по уборке упавших деревьев и заломов веток в настоящее время выполнены", - добавили в муниципалитете.

Уважаемые горожане! Мэрия столицы убедительно просит вас в связи с сильными шквальными ветрами быть предельно острожными и не парковать свои автомобили под деревьями. Номер телефона диспетчерской службы МП "Бишкекзеленхоз" -0312 326229.

Также горожане могут звонить в Call-центр мэрии Бишкека по различным вопросам на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.

Всего в прошлом году, по данным "Бишкекзеленхоза" упало 83 дерева, в 2016 – 85 деревьев, в 2015 - 73 дерева, в 2014 – 22 дерева, в 2013 - 20, в 2012 – 16 штук.