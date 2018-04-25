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Хроника принудительной эвакуации авто в Московском районе Чуйской области

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Виктория Григоренко

За неподчинение дорожным знакам "Остановка запрещена" в Московском районе Чуйской области эвакуировано на штраф стоянку 15 легковых автомашин. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

Как уточняется, всего выявлено 40 нарушений ПДД.

"24 апреля 2018 года сотрудниками милиции проведено оперативно-профилактическое мероприятие с использованием блокираторов колес и эвакуатора. Помимо остановки в запрещенных местах (15 случаев), значится неподчинение требованию сотрудника милиции об обстановке-1, нарушение правил проезда ж/д переезда-1 и иные нарушения ПДД-23", - отмечает ведомство.

Мероприятие проводился в целях принятия соответствующих мер в отношении водителей транспортных средств, нарушающих правила остановки и стоянки автомашин на остановочных площадках, предназначенных для общественного транспорта.

URL: https://www.vb.kg/370473
Теги:
ГУВД, эвакуация авто, эвакуатор
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