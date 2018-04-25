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У спецслужб появятся жилые дома на Иссык-Куле

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ВБ

25 апреля 2018 года в рамках объявления Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым Годом развития регионов, в городе Каракол Иссык-Кульской области состоялась торжественная церемония закладки капсулы в фундамент строящегося многоэтажного жилого дома для сотрудников ГКНБ.

В данном мероприятии приняли участие мэр Каракола, руководство, ветераны и сотрудники органов национальной безопасности.

Более 20 семей сотрудников ГКНБ получат ключи от собственных квартир в новом благоустроенном доме уже в этом году. При непосредственной поддержке президента Кыргызской Республики также планируется строительство жилых домов для сотрудников ГКНБ и в других регионах.

Напомним, 13 апреля 2018 года в г.Ош также началось строительство жилого дома для сотрудников ГКНБ.

URL: https://www.vb.kg/370474
Теги:
ГКНБ, строительство
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