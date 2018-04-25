Погода
$ 68.52 - 68.71
€ 83.55 - 84.40

Сорвало флаг – плохой знак? Политики и чиновники побежали к гадалкам

727  0
Марина Осипова

Во время вчерашнего урагана в Бишкеке "главный" флаг страны – который на площади Ала-Тоо, сорвало с флагштока. Казалось бы, ничего такого уж… В Москве машины по воздуху летали, которые уж точно тяжелее флага. Но, мнительные и суеверные граждане Кыргызстана к подобным вещам относятся по-другому.

Например, бишкекчанин, активист Азамат Джаналиев не смог сидеть дома, зная, что страна осталась без одного из главных символов. Он пришел на площадь, захватив с собой флаг из дома. И так и простоял всю ночь, пока на флагштоке не появился новый "настоящий" флаг.

Что ж, стоит только восхититься таким проявлением патриотизма. Спасибо вам, Азамат! Это было по-настоящему трогательно и достойно восхищения.

Несколько иным путем решили пойти отечественные политики, чиновники, депутаты парламента.

Дело в том, что наши VIPы от политики и госуправления страсть, как любят гадалок, всякого рода ясновидцев и прорицателей. Это давняя традиция кыргызской политики – в преддверии или после каких-то событий осаждать "проводников в потустороннее".

Есть даже "трендовые" гадалки. Политбомонд ходит то к одним, то к другим, оставляя немалые суммы за возможность "увидеть", кому что написано на карте жизни, к чему стоит готовиться.

Помимо "гаданий" постоянные клиенты заказывают и всякие "таинства" - например, в помощь себе или патрону. В числе наиболее популярных услуг – порча кармы оппонентам.

На Алису, назовем ее так, нашу редакцию "навел" один из депутатов парламента. Она считает себя потомственной ясновидящей. И, как еще несколько "провидцев" Бишкека, попала в волну – несколько отечественных политиков и чиновников, бизнесменов – ее постоянные клиенты уже на протяжении многих лет. Имена их она не раскрывает, оно и понятно – проболтается, потеряет постоянный доход. А и ясновидящим тоже нужно кушать…

- Да я как только услышала про ураган, сразу поняла, что-то случится, - пытается убедить она корреспондента редакции VB.KG. – Можете не верить, но я буквально видела, как над Белым домом развевается какая-то красная материя. "Прочесть" сразу я эту картинку не смогла. А когда появились новости о том, что сорвало флаг, все встало на свои места.

Алиса утверждает, что, действительно, в этом есть определенный знак.

- Не могу вам сказать, что именно он означает. Не потому что не знаю, просто не хочу пугать. Да, ко мне уже сегодня приезжал кое-кто из моих друзей (так называет своих клиентов "ясновидящая" - ред.). И мы обсуждали происходящее. Люди переживают, как бы что ни случилось… - не хочет делиться подробностями Алиса.

Более откровенным оказался один из служащих в Белом доме. Эрмек, назовем его так, поделился с VB.KG, что прямо с утра шеф попросил его договориться о встрече с одним "консультантом". И вечером отправится к нему.

- Этот флаг, он действительно напугал многих. Говорят, что это знак или Жээнбекову и его сторонникам, или Атамбаеву и его команде. Но, якобы, точно для кого-то происшествие должно кончиться не очень хорошо. Один из помощников шефа уже заказал в Нарыне особого барана – там прямо разводят "специальных" для жертвоприношений. Народ у нас суеверный. Я-то во все это не верю и считаю глупостью, но вот в Белом доме к этому относятся серьезно, - рассказал Эрмек.

Напомним, в 2011 году во время церемонии возложения венков к памятнику неизвестному солдату в Киеве один из венков упал на президента Украины Виктора Януковича. Тогда глава Украины счел дождь во время встречи с Дмитрием Медведевым – который также присутствовал на церемонии, хорошим знаком.

А в ноябре 2013 года режим Януковича был свержен в результате Майдана…

Может, не так уж и не правы наши политики и чиновники – поклонники "потусторонних" услуг…

URL: https://www.vb.kg/370475
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, парламент, Ураган
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  