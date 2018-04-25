Погода
$ 68.52 - 68.71
€ 83.55 - 84.40

Погранцы Казахстана & граждане Кыргызстана - конфликта нет?

328  0
Виктория Григоренко

Последнее время Кирнет пестрит историями о предвзятости сотрудников Погранслужбы Казахстана к кыргызстанцам. И если раньше это касалось только контрольно-пропускных пунктов на границе, сейчас в этом списке оказались и внутренние аэропорты Казахстана.

Как рассказывают наши граждане, наличие паспорта КР действует на погранцов, как красная тряпка на быков.

"Не гнушаются они и личными данными кыргызстанцев – проверяют телефоны, досматривают "с пристрастием" женщин и детей. При этом говорить о каком-либо такте с их стороны точно не приходится", - пишут столкнувшиеся с произволом граждане КР.

Стоит напомнить, что редакция VB.KG уже упоминала о подобных фактах в материале "Пограничники Казахстана издеваются над кыргызстанцами". В нем очевидцы подробно описывали весь путь встречи "гостей" силовиками РК.

Однако в Погранслужбе Кыргызстана VB.KG сообщили, что никаких жалоб от кыргызстанцев по поводу противоправных действий со стороны сотрудников пограничного контроля РК к ним не поступало.

- Если бы у нас имелись подобные заявления, мы бы подняли вопрос в рамках межведомственной встречи. Последняя такая была буквально на днях, однако речь шла о берегоукрепительных работах на речке Чу. Так что если подобные факты имеют место, просим граждан обращаться непосредственно в ГПС КР, или направить жалобу в онлайн приемную ведомства. После этого мы будет поднимать вопрос о решении проблемы с нашими казахстанскими коллегами, - пояснила полковник, Начальник управления информационного обеспечения ГПС КР Гульмира Борубаева.

Не было подобных заявлений от кыргызстанцев и в адрес МИД КР. Как пояснил редакции директор Департамента информационного отдела ведомства Муратбек Азымбакиев, они очень щепетильно отслеживают подобные факты.

- Какой-либо выраженной агрессии со стороны представителей казахстанских силовых структур в отношении граждан КР мы не наблюдаем. В сутки через совместную границу проходит около 10 тысяч наших соотечественников. И если к определенным лицам применяется досмотр с пристрастием, возможно, это вызвано определенными причинами. Например, ношением паранджи и т.д. Так как силовики должны быть уверены, что пересекающий границу иностранный гражданин не представляет опасности для их государства. Это применяется не только Погранслужбой Казахстана, но и нашей, - заверил Азымбакиев.

Директор Департамента МИД также добавил, что поводом для поднятия этого вопроса с Казахстаном могли бы послужить заявления от граждан.

- Однако, несмотря на периодически появляющиеся сообщения о подобных действиях в соцсетях и СМИ, к нам непосредственно никаких жалоб не поступало, - уточнил он.

URL: https://www.vb.kg/370476
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, МИД, Погранслужба
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  