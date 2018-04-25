Погранцы Казахстана & граждане Кыргызстана - конфликта нет?

Последнее время Кирнет пестрит историями о предвзятости сотрудников Погранслужбы Казахстана к кыргызстанцам. И если раньше это касалось только контрольно-пропускных пунктов на границе, сейчас в этом списке оказались и внутренние аэропорты Казахстана.

Как рассказывают наши граждане, наличие паспорта КР действует на погранцов, как красная тряпка на быков.

"Не гнушаются они и личными данными кыргызстанцев – проверяют телефоны, досматривают "с пристрастием" женщин и детей. При этом говорить о каком-либо такте с их стороны точно не приходится", - пишут столкнувшиеся с произволом граждане КР.

Стоит напомнить, что редакция VB.KG уже упоминала о подобных фактах в материале "Пограничники Казахстана издеваются над кыргызстанцами". В нем очевидцы подробно описывали весь путь встречи "гостей" силовиками РК.

Однако в Погранслужбе Кыргызстана VB.KG сообщили, что никаких жалоб от кыргызстанцев по поводу противоправных действий со стороны сотрудников пограничного контроля РК к ним не поступало.

- Если бы у нас имелись подобные заявления, мы бы подняли вопрос в рамках межведомственной встречи. Последняя такая была буквально на днях, однако речь шла о берегоукрепительных работах на речке Чу. Так что если подобные факты имеют место, просим граждан обращаться непосредственно в ГПС КР, или направить жалобу в онлайн приемную ведомства. После этого мы будет поднимать вопрос о решении проблемы с нашими казахстанскими коллегами, - пояснила полковник, Начальник управления информационного обеспечения ГПС КР Гульмира Борубаева.

Не было подобных заявлений от кыргызстанцев и в адрес МИД КР. Как пояснил редакции директор Департамента информационного отдела ведомства Муратбек Азымбакиев, они очень щепетильно отслеживают подобные факты.

- Какой-либо выраженной агрессии со стороны представителей казахстанских силовых структур в отношении граждан КР мы не наблюдаем. В сутки через совместную границу проходит около 10 тысяч наших соотечественников. И если к определенным лицам применяется досмотр с пристрастием, возможно, это вызвано определенными причинами. Например, ношением паранджи и т.д. Так как силовики должны быть уверены, что пересекающий границу иностранный гражданин не представляет опасности для их государства. Это применяется не только Погранслужбой Казахстана, но и нашей, - заверил Азымбакиев.

Директор Департамента МИД также добавил, что поводом для поднятия этого вопроса с Казахстаном могли бы послужить заявления от граждан.