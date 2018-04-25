140 лет городу: Открылась фотовыставка "Пишпек – Фрунзе – Бишкек"

В честь 140-летия города Бишкек в Кыргызском Государственном Доме-музее имени М. В. Фрунзе состоялось открытие фотодокументальной выставки "Пишпек – Фрунзе – Бишкек".

На открытии фотовыставки приняла участие вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова, руководство музея, столичные школьники и студенты.

Материалы выставки рассказывают краткую историю возникновения и развития города Бишкек.

В музее имени Фрунзе хранится главный экспонат - дом, в котором родился Михаил Васильевич. Дом является архитектурным памятником 19 века. А здание музея построено в 1967 году над домом и, в свою очередь, является архитектурным памятником уже 20 века.