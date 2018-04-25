Химического оружия в сирийском центре "Барза" - нет. США врут?

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила отсутствие какого-либо химоружия в исследовательском центре "Барза" в Дамаске, где, по данным США, якобы велась разработка отравляющих веществ. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской, пишут "Известия".

"В 2017 году в лабораториях указанного научно-исследовательского центра Организацией по запрещению химического оружия проведены инспекции. По их результатам подтверждено отсутствие какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ", - заявил глава Генштаба.

Рудской объяснил, что до 2013 года в центре "Барза" на окраине проводились исследования в сфере разработки средств защиты от поражающих факторов химического оружия, где использовались различные разрешенные химикаты.

14 апреля США совместно с Великобританией и Францией нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии из-за предполагаемого распространения химического оружия 7 апреля в сирийском городе Дума.

По словам президента России Владимира Путина, действия США и их союзников являются актом открытой агрессии против суверенного государства. В телефонном разговоре с турецким коллегой российский президент также заявил о грубом нарушении группой западных стран Устава ООН и международного права.

Напомним, это не первая "ошибочно" начатая членами Северо-Атлантического альянса военная операция.

Британское правительство под руководством премьера Тони Блэра совершило ошибку, начав вторжение в Ирак в 2003 году. Решение о начале войны было принято на основании ошибочных разведданных и оценок, без поддержки большинства членов Совета Безопасности ООН и привело к тяжким последствиям, которые ощущаются и сегодня. Такие выводы содержатся в докладе о расследовании действий кабинета министров Соединенного Королевства при подготовке вторжения США и Великобритании в Ирак.

Доклад, который готовился семь лет, оказался гораздо жестче, чем предполагали СМИ, публиковавшие накануне возможные варианты заключений комиссии. Предполагалось, что правительство Блэра обвинят лишь в использовании недостоверной информации, однако комиссия, возглавляемая сэром Джоном Чилкотом, была более категорична в определениях, фактически обвинив кабинет министров в подрыве авторитета ООН и свержении правительства страны, не представлявшей угрозы для мирового сообщества, писали два года назад РИА Новости.

Война в Ираке началась весной 2003 года с вторжения на территорию страны войск США и их союзников, в частности Великобритании, с целью свержения режима Саддама Хусейна. Вопрос участия в операции британских войск вызвал раскол в кабинете Блэра: кабинет принял решение об отправке в Ирак воинских контингентов лишь после заявлений Блэра о том, что Хусейн располагает оружием массового поражения, которое в Ираке так и не было найдено. С сентября 2010 года власти США объявили об официальном окончании боевой операции в ближневосточном государстве.

Комиссия Чилкота постановила, что британское правительство при подготовке вторжения оперировало недостоверными сведениями и ошибочными оценками, а само решение о начале операции принималось на основании "недоказанной информации". При этом, согласно докладу, Блэр пообещал американскому президенту Джорджу Бушу поддержать вторжение "в любом случае" еще за восемь месяцев до начала операции.

Судя по всему, с момента иракской кампании ничего в плане мотивации начала военных действий не поменялось.