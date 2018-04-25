Новый генпрокурор КР еще не въехал в свои "апартаменты"

Как выяснила редакция VB.KG, новый генпрокурор Откурбек Джамшитов, которого сегодня утвердил парламент, еще не въехал в свои "апартаменты" в здании Генпрокуратуры КР.

Напомним, после парламента кандидатуру должен утвердить президент Сооронбай Жээнбеков.

Опять же, сомнений в том, что это произойдет, нет никаких.

А пока в стенах самой генпрокуратуры обсуждают возможные отставки с приходом нового начальника. Возможно, кого-то из сотрудников попросят написать заявления "по собственному желанию". Не исключено, что кто-то уйдет сам.

Напомним, ранее депутат фракции "Бир Бол" Акылбек Жапаров предложил всей команде Индиры Джолдубаевой уйти, т.к. ее саму отправили в отставку по "политическим" мотивам.