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Мэрия демонтировала 13 объектов по улице Калыка Акиева

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Виктория Григоренко

Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек (УЗС) в рамках реализации первой фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети" по реконструкции дороги проведен демонтаж 13 объектов по улице К. Акиева. Об этом сообщили в муниципалитете.

Как уточняется, ранее собственникам объектов, попавших под реконструкцию улиц, были отправлены уведомления о добровольном сносе (демонтаже).

"Собственники добровольно и принудительно произвели демонтаж жилой времянки, забора, объектов облегченного типа, ограждений и т.д", - отчитались в мэрии.

Уточняется, что УЗС продолжит работы по демонтажу объектов, попадающих под строительство дорог в целях разгрузки центральных улиц Бишкека.

URL: https://www.vb.kg/370482
Теги:
мэрия, Бишкек
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