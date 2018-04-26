Вышел из школы и пропал без вести: в Бишкеке пятый день ищут подростка

УВД Октябрьского района разыскивается без вести пропавший Алишер уулу Азамат, 26.05.2003 года рождения, который 21 апреля текущего года вышел из школы и по сей день не вернулся.

Приметы: рост 160 см., среднего телосложения.

Был одет в спортивный костюм белого цвета, футболку желтого цвета, спортивную обувь черного цвета.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Алишер уулу Азамата, просим сообщить в УВД Октябрьского района либо по телефонам: 0(312) 54-41-84; 0(555) 102-309 или в службу "102".