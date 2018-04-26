Доигрались. Финполиция выявила подпольное казино

В Бишкеке выявлено заведение, организовавшее подпольное казино по улице Дэн Сяопина, 4. Об этом сообщили в ГСБЭП.

Как уточняется, его деятельность попадает под Закон КР "О запрете игорной деятельности", а также Закон КР "О лотереях".

"Имелись опасения, что подлежащие изъятию предметы, вещи, ценности и документы, представляющие значение для данного дела, из-за промедления могли быть утрачены, повреждены или уничтожены. Поэтому ведомством был проведен неотложный обыск. В итоге обнаружены приспособления для проведения азартных игр, жесткие диски и денежные средства. В настоящий момент ГСБЭП продолжает проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов, по всей территории КР", - отметили в Финполиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного статьей 259-1 "Организация и (или) содержание игорного заведения, а также проведение азартных игр и лотереи с использованием игорного или лотерейного оборудования" УК КР. Ведется следствие.