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Знает ли наша молодежь, как разбирать и собирать автомат Калашникова?

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ВБ

В Свердловском районе столицы в честь празднования 140-летия города Бишкек в СОШ № 11 прошел районный смотр-конкурс "Эр-Жигит" по военно-прикладным видам спорта среди учащихся 10 и 11 классов школ района.

Целью мероприятия является совершенствование патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания молодежи столицы. Свой уровень начальной военной подготовки продемонстрировали старшеклассники 21 школы района, 10 и 11 классов.

Конкурсантов оценивало компетентное жюри в составе представителей совета ветеранов по Свердловскому району, районного военного комиссариата и спортивного комитета.

В конкурсе "Эр-Жигит" приняли участие школы СОШ № 1, СОШ № 10, СОШ № 11, СОШ № 16, СОШ № 21, УВК № 23, СОШ № 32, СОШ № 35, УВК ШГ № 38, СОШ № 45, СОШ № 46, СОШ № 53, ЭЭЛ № 65, ШГ № 66, ШЛ № 76, СОШ № 85, СОШ № 87 и СОШ № 89. Всего участников – 231 человек.

Учащиеся соревновались по следующим военно-прикладным видам спорта:

Подтягивание на перекладине, разборка и сборка АКМ (автомат Калашникова), метание гранаты на дальность, строевая подготовка, бег на 100 метров, 1 и 3 километра.

URL: https://www.vb.kg/370485
Теги:
конкурс, Свердловский район, Бишкек
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