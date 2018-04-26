Что именно делала машина ГУОБДД на месте ДТП в Лебединовке?

ДТП в Лебединовке было. Но не с участием инспекторов ГУОБДД. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, в 19:10 часов 24.04.2018 года в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение об автоаварии на пересечении улиц Жибек-Жолу-Восточная.

"На место происшествия осуществлен выезд инспекторов УОБДД Чуйской области, которые, согласно дислокации, несли службу на автодороге Бишкек-Торугарт с 6 по 16 км. Ими установлено, что автомашина марки "Honda Stepwgn", двигаясь с востока на запад по ул. Победа, совершая разворот обратно в восточном направлении, влетела в автомашину "Mitsubishi Carisma". У автомашины "Honda Stepwgn", действительно, вылетел передний бампер. Сотрудники УОБДД Чуйской области припарковали патрульную машину в попутном направлении, т.е. рядом с автомашиной "Honda Stepwgn", во избежание ДТП", - заявили в ведомстве.

Утверждается, после составления схемы ДТП и проведения медосвидетельствования водителей на факт употребления алкогольных напитков, они водворили автомашину на штрафстоянку.

"Таким образом патрульная машина ГУОБДД МВД не была участницей ДТП", - заверили в ведомстве.