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Избивал и насиловал: в РФ задержан гражданин КР, издевавшийся над женой

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ВБ

20 апреля 2018 года в Представительство МВД КР в РФ обратилась гражданка Кыргызстана 1987 г.р., уроженка Ошской области и сообщила, что бывший гражданский муж неоднократно избивает, и более того, насилует, сообщает пресс-служба МВД.

В заявлении указывалось, что несколько дней назад мужчина изнасиловал ее в съемной квартире в извращенном виде. Женщина просила принять какие-либо меры, заявляя, что устала от его издевательств и унижений.

По данному факту, при содействии Представительства МВД КР в РФ заявление указанной гражданки было зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях в ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы.

Представительством МВД КР в МВД РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы с 20 по 23 апреля 2018 года были проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого лица.

23 апреля 2018 года в результате проведенных совместных работ был установлен и задержан гражданин Кыргызской Республики Ж.М., 1983 г.р., уроженец Кара-Суйского района Ошской области.

По данному факту в настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

URL: https://www.vb.kg/370487
Теги:
избиение, изнасилование, Россия, Москва, Кыргызстан, МВД
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