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Боевики-экстремисты могут напасть на Кыргызстан с воздуха

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Виктория Григоренко

Боевики радикального движения "Талибан" объявили о начале ежегодного весеннего сезона боевых действий в Афганистане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление талибов.

"Обычно талибы приостанавливают период активных боевых действий на зиму. Но ежегодно с приходом весны в Афганистане активизируются боевые действия с участием талибов после того, как сошедший снег упрощает для боевиков перемещение в горах", - уточняют СМИ.

Надо отметить, что последние годы безопасность Центрально-Азиатского региона вызывает беспокойство как представителей экспертного сообщества, так и силовиков. Последние периодически информируют о поимке тех или иных представителей террористических международных организаций (МТО). В том числе и в Кыргызстане.

Статистика также неутешительна, в КР 1 тысяча 700 человек проходят по уголовным делам, связанным с экстремизмом и терроризмом, около 1000, по официальным данным, воюют на стороне боевиков в Сирии и Афганистане, еще несколько тысяч находятся под постоянным присмотром правоохранительных органов как потенциально опасные.

Не стоит забывать, что Кыргызстан - один из "маршрутов" не только для наркотрафика, но и террористических группировок. А в самой республике есть и так называемые "спящие ячейки". А значит, не исключено и их "пробуждение".

Станет ли наша республика одним из очагов экстремистской деятельности? Есть ли у нас силы противостоять этому сценарию?

Артур Медетбеков, генерал-майор, руководитель общественной организации ветеранов антитеррористического отдела "Альфа" признает, что в настоящее время ситуация в Афганистане действительно напряженная.

- Между талибами и боевиками ДАИШ серьезные противоречия. Последним, например, приписывают недавние теракты в Кабуле. К тому же, число последователей ДАИШ растет, что явно не нравится талибам. Так, по данным Минобороны РФ, около 80 тысяч боевиков этой организации переместилось за последнее время с Ближнего Востока в Афганистан. Но именно для Средней Азии наиболее опасно сформировавшееся после развала СССР террористическое Исламское движение Узбекистана и Таджикистана. Ранее оно присягало на верность Аль-Каиде, а сейчас ИГ или ДАИШ. Располагается данное движение преимущественно на территории Ферганской долины и представляет самую большую потенциальную опасность для республик Средней Азии, в том числе и нашей, - объясняет Медетбеков VB.KG.

Угроза есть, но стоит помнить, что на сегодняшний день армии Узбекистана и Таджикистана, по сравнению с началом 2000-х годов, прошли серьезную модернизацию, уточнил Артур Капарович. А именно эти страны - первый кордон для боевиков, идущих с Афганистана.

- Благодаря РФ и другим странам они усилили и завезли специальную военную технику. К тому же, налажена взаимовыручка между государствами. И при попытках проникновения боевиков им будет дан жесткий отпор как самими странами, так и их союзниками, не говоря уже про помощь ОДКБ. Последнее касается именно Кыргызстана, так как он является членом данной военной организации, - заверил генерал-майор.

Следует учитывать и следующие данные: как утверждает Минобороны РФ, боевики получили технологии, позволяющие создавать и применять дроны, причем в любой стране. И надо отметить, что эту технологию они осваивают с 2016 года. В июне 2017 года появились фотографии с одного из заводов по сбору таких дронов. Летательные аппараты террористы собирали из металлических конструкций, потом оснащали деревянными пропеллерами и оперением. И их производство боевики поставили на поток.

- Их могут использовать и для атак на Центральную Азию. Тем более, что радиус их действия составляет 100 километров. Но наиболее сильное их оружие - все же вербовка и внедрение своей идеологии. А ее активизировать они могут через существующие в регионе "спящие ячейки", - пояснил Медетбеков.

Тем не менее генерал-майор призвал не паниковать по этому поводу.

- У нас в стране имеется батальон быстрого реагирования, да и ОДКБ, база которой расположена на территории Чуйской области, сможет отразить нашествие террористов. Есть для этого и все технические возможности, - подчеркнул Артур Медетбеков.

Конечно, силовики КР не дремлют. Тому показатель - периодическое задержание представителей МТО. Следовательно, недооценивать угрозу нельзя. Слишком уж быстро растет в регионе, и в Кыргызстане в частности, число радикально настроенных граждан. А значит, нашей республике, как и другим государствам региона ЦА, надо в любой момент быть готовой отразить удар.

URL: https://www.vb.kg/370489
Теги:
Артур Медетбеков, Афганистан, терроризм, безопасность, Кыргызстан
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