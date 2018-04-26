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Поход Исакова в ГКНБ - трамплин в политической карьере?

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Виктория Григоренко

Чекисты пригласили бывшего премьер-министра, как ранее сообщала редакция VB.KG, для дачи показаний по делу ТЭЦ.

В СИЗО ГКНБ уже сидит бывший глава ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев. Его и еще ряд чиновников подозревают в коррупции по модернизации ТЭЦ Бишкека. Следствие по их участию в этом деле продолжается.

А не случится ли так, что Сапар Исаков из категории "свидетель" по делу ТЭЦ переквалифицируется в фигуранта этого уголовного дела?

Кстати, для его политической карьеры это было бы интересным, можно сказать, переломным моментом. Любит у нас народ из фигурантов уголовных дел делать узников совести и народных героев. Как это, к слову, попытались применить к Омурбеку Текебаеву.

А может и "не повезти". И тогда политический имидж придется зарабатывать самому.

- Это вполне нормальное явление. По существующему законодательству на допрос можно вызвать политика любого уровня, даже президента КР. Тем более, речь идет о свидетельских показаниях. Например, в качестве свидетеля по делу Текебаева проходил действующий на тот момент президент Алмазбек Атамбаев. Правда, позже прокуроры приняли решение все же не вызывать его на заседание суда. Вызывали на допрос и меня. Я даже давал показания Лондонскому суду по делу Максима Бакиева. Поэтому это нормальная практика разбирательств, - объясняет в беседе с VB.KG Феликс Кулов.

Что касается Сапара Исакова, то он единственный премьер за время независимости страны, работу правительства которого депутаты признали неудовлетворительной, считает политик.

- И с этой же пометкой его отправили в отставку. Да, конечно, премьеров у нас "увольняли" с должности, но с подобной формулировкой - впервые. Безусловно, многие его начинания заслуживают уважения, но в целом работа - вряд ли, - говорит Кулов.

Политику не понравились и петиции в поддержку Исакова. Кулов считает, что они говорят не о любви к бывшему премьеру со стороны граждан, а только о том, что команда Сапара Джумакадыровича неплохо работает в интернет-пространстве.

- Если вдруг предположить, что в дальнейшем показания чиновников выведут на него, то что-либо скрыть или добавить будет невозможно. В любом случае, суд будет открытым. Показания подозреваемых и свидетелей будут озвучены. И отвести его из-под удара станет невозможно даже суду. Единственное - уговорить других участников уголовного дела не давать против него показания. Вот только вряд ли кто-то согласится сидеть за "того парня". Правда, совершенно не исключено, что его бывшие подчиненные не станут целенаправленно вплетать его в дело. Тем более, ранее он работал во внешнем отделе Аппарата президента КР, а именно через это ведомство проходили все кредитные линии в нашу республику, - объясняет Кулов.

Феликс Шаршенбаевич уточняет, что именно таким образом Сапар Исаков мог подписывать или прорабатывать какие-то "кредитные" или "согласительные" документы на должности руководителя отдела. И неудивительно, что другие свидетели или фигуранты указывают на его участие.

- Стоит помнить, что сам по себе глава правительства не принимает решение за кабмин. Это коллективный орган, предполагающий работу и ответственность специалистов. И знаю по себе, что просмотреть в день каждый пункт всех ста постановлений, которые приносят на подпись, просто физически невозможно. Тем не менее, как повернется в дальнейшем это дело для бывшего премьера, предположить достаточно трудно, - уточнил Феликс Шаршенбаевич.

URL: https://www.vb.kg/370491
Теги:
ГКНБ, СИЗО, ТЭЦ, правительство, Сапар Исаков, Феликс Кулов
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