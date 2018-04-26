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Кыргызстан возобновляет переговоры с Китаем по железной дороге?

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 апреля ознакомился с проектами по повышению транзитного потенциала и развитию дорожно-транспортного комплекса Кыргызстана, об этом сообщает отдел информполитики АПКР.

Министр транспорта и дорог страны Жамшитбек Калилов проинформировал о текущем состоянии дорожно-транспортного комплекса страны и о принимаемых мерах по реализации инфраструктурных проектов.

Глава государства отметил важность развития дорожного сообщения, в том числе железнодорожного по территории Кыргызстана в целях повышения транзитного потенциала страны, улучшения инфраструктуры регионов, повышения качества жизни населения, а также возможности диверсификации отечественного грузопотока и пассажиропотока на альтернативные виды транспорта.

Министр Жамшитбек Калилов рассказал о перспективах развития дорожно-транспортных сообщений и вопросах сотрудничества с заинтересованными сторонами по проекту строительства дорог.

Он также доложил о ходе подготовки к очередному заседанию Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, который будет проходить в мае 2018 года в городе Бишкек.

Напомним, что на протяжении нескольких лет с Китаем обсуждается совместный проект по строительству кыргызско-китайско-узбекской железнодорожной магистрали. До сих пор реализация откладывалась из-за спора по поводу ширины колеи - китайцы настаивали на своих стандартах, которые "отрезают" общепринятую на экс-советском пространстве колею.

И слова Жамшитбека Калилова о развитии и сотрудничестве с "заинтересованными сторонами" можно рассматривать именно как возобновление переговоров с китайцами.

URL: https://www.vb.kg/370493
Теги:
железная дорога, Китай, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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