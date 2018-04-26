Продолжается акция "Великая победа" для абонентов MegaCom

Никто не забыт, ничто не забыто! Сохраним память о событиях и героях, подаривших нам жизнь и свободу. Абоненты компании MegaCom еще могут принять участие в благотворительной акции "Великая Победа", приуроченной к празднованию 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Для того, чтобы отдать дань уважения и выразить свою благодарность героям войны, достаточно отправить SMS с любым текстом на короткий номер 1945. Таким образом, вы внесете свой личный вклад в помощь ветеранам в размере 20 сомов.

Стоит отметить, благотворительный SMS-марафон от MegaCom проводится уже седьмой год подряд и объединяет тысячи неравнодушных абонентов. Благодаря их отзывчивости ежегодно удается собрать значительные денежные средства, которые равномерно распределяются среди героев войны согласно списку, предоставленному Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики и районных управлений социального развития. В прошлом 2017 году на короткий номер 1945 поступило более 22 тысяч SMS, в общей сложности было собрано 470 400 сомов за вычетом налогов.

В знак глубокого уважения и благодарности защитникам Родины традиционно к 9 Мая компания MegaCom выделит каждому из патронируемых ветеранов по всей республике по 2000 сомов из собственных средств, проведёт праздничное мероприятие для участников боевых действий, тружеников тыла и организует бесплатные линии "Звонок родным и близким" и "Звонок однополчанам" по всей стране.

Ознакомиться с итогами акции "Великая Победа" прошлых лет можно здесь.